​Завтра ожидается сильный дождь, град и гроза

Объявлена погода на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы.

Северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

10 мая в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, на отдельных территориях ливневого характера, в предгорных районах - град, в высокогорных районах возможен снег. Ночью и утром туман, ветер западный, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 15-20, в горах ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла.