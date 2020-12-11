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Завтра ожидается повышенная влажность

Завтра ожидается повышенная влажность Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%
Экология
11 декабря 2020 г. 13:18
Завтра ожидается повышенная влажность

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается моросящий дождь.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

12 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако, в некоторых восточных районах ожидаются осадки, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу,12 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей. Однако повышенная влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта у некоторых людей.

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