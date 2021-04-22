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Завтра ожидается переменчивая погода

Завтра ожидается переменчивая погода Атмосферное давление поднимется выше нормы с 763 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%
Экология
22 апреля 2021 г. 13:21
Завтра ожидается переменчивая погода

23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью местами вероятны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем - 17-19 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 763 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

23 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, сильный дождь, в северных и западных районах интенсивный, град, днем в большинстве районов постепенно прекратится. Утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 23-27, в горах ночью 5-9, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

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