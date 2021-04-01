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Завтра ожидается интенсивный дождь, сильный ветер

Завтра ожидается интенсивный дождь, сильный ветер Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%
Экология
1 апреля 2021 г. 14:18
Завтра ожидается интенсивный дождь, сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами слабый туман, подует юго-западный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем-16-18 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и временами дождь. Возможен град, в горных районах - снег. В отдельных местах туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 17-22, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорных районах 4 градуса мороза, днем 5-10, местами 13-16 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Начиная с вечера 2 апреля и до вечера 3 апреля в северных и западных районах местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, в западных районах возможен град, в горных районах снег. Будет дуть западный ветер, со 2 по 4 апреля порывы ветра местами усилятся до 18-23 м/с. Объем воды в реках, вероятно, увеличится.

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Версия на английском языке Intensive rain and strong wind expected tomorrow - WARNING
Версия на азербайджанском языке Sabah intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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