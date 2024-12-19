Завтра ожидается дождливая погода

20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в отдельных районах в течение дня прогнозируются дожди.

20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в отдельных районах в течение дня прогнозируются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные. Временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 9-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.





