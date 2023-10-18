Завтра ожидается дождливая и ветреная погода

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем осадков не ожидается.

Днем юго-восточный ветер сменится периодически усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 17-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.