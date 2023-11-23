Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью 7-10°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди, в горных районах - снег. Временами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 3-8°, днем 12-17°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.