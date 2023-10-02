Завтра в Азербайджане ожидается дождь и град

3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки, в основном без осадков.

3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру в некоторых местах, вероятно, пойдет дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. К вечеру северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 15-19°, днем 22-26 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90 %, днем 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью будет 15-18°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.