Синоптики прогнозируют до 41° тепла в Азербайджане на завтра

Завтра ожидается 41 градус жары

30 июля в Азербайджане температура воздуха местами достигнет 41° тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно умеренным, северо-западным, днем сменится на северо-восточный.

Ночная температура составит 23-27°, а дневная достигнет 33-38° тепла. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 756 мм ртутного столба, а относительная влажность будет колебаться от 70-80% ночью до 40-45% днем.

В регионах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Лишь в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами, а в ночные и утренние часы местами образуется туман. Восточный ветер будет преобладающим на большей части территории страны.

Температурный режим в районах республики будет ночью 23-27°, днем 35-40°, а в отдельных местностях столбики термометров поднимутся до экстремальных 41°. В горных районах температура достигнет 15-20° ночью и 28-33° днем.