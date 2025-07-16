Завтра ожидается 40 градусов жары

Завтра ожидается 40 градусов жары

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможен кратковременный ливневый дождь, грозы, град. Местами возможен туман. Восточный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 36-40° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 28-32° тепла.