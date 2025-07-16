О нас

Завтра ожидается 40 градусов жары

Завтра ожидается 40 градусов жары Завтра ожидается 40 градусов жары
Экология
16 июля 2025 г. 12:45
Завтра ожидается 40 градусов жары

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможен кратковременный ливневый дождь, грозы, град. Местами возможен туман. Восточный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 36-40° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 28-32° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 17
Версия на азербайджанском языке Sabah 40 dərəcə isti olacaq, arabir güclü külək əsəcək

Экслюзивные новости

Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi