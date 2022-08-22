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Завтра в Азербайджане ожидается 38° тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 38° тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 23 августа будет без осадков.
Экология
22 августа 2022 г. 12:09
Завтра в Азербайджане ожидается 38° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 августа будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 33-36°, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 50-55%, днем - 30-35%.

В районах в основном без осадков, будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 22-27°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah 38 dərəcə isti olacaq

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