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Завтра ожидается 36 градусов тепла

Завтра ожидается 36 градусов тепла 1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
31 мая 2025 г. 12:27
Завтра ожидается 36 градусов тепла

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, грозы. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.

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