Завтра ожидается 36 градусов тепла

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны дожди, грозы, град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 17-22° тепла.