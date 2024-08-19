О нас

Завтра ожидается 36 градусов тепла

Завтра ожидается 36 градусов тепла 20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
19 августа 2024 г. 12:28
Завтра ожидается 36 градусов тепла

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны дожди, грозы, град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 17-22° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 20
Версия на азербайджанском языке Sabah 36 dərəcə isti olacaq

Другие новости из категории

Синоптики раскрыли прогноз погоды на пляжах Абшерона
Синоптики раскрыли прогноз погоды на пляжах Абшерона
18 августа 2024 г. 12:48
В Баку завтра воздух прогреется до 35 градусов тепла
В Баку завтра воздух прогреется до 35 градусов тепла
18 августа 2024 г. 12:44
Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°
Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°
17 августа 2024 г. 13:23
Завтра в Баку воздух прогреется до 32 градусов
Завтра в Баку воздух прогреется до 32 градусов
16 августа 2024 г. 12:49
Замгенпрокурора: В этом году возбуждено 84 уголовных дела по экологическим правонарушениям
Замгенпрокурора: В этом году возбуждено 84 уголовных дела по экологическим правонарушениям
16 августа 2024 г. 12:21
Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана
Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана
16 августа 2024 г. 12:05
Дождливая погода в Баку и на Абшероне сохранится в течение дня
Дождливая погода в Баку и на Абшероне сохранится в течение дня
16 августа 2024 г. 08:07
На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов, наступают холода
На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов, наступают холода
15 августа 2024 г. 23:50
Ученые предупредили, что ежегодные углеродные выбросы океана могут вырасти на 800 млн тонн
Ученые предупредили, что ежегодные углеродные выбросы океана могут вырасти на 800 млн тонн
15 августа 2024 г. 21:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 августа 2024 г. 13:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi