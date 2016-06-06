Завтра в Азербайджане ожидается 31 градус тепла, местами вероятны грозы

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-21, днем - 24-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможно выпадение града. Прогнозируется западный ветер, который днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.