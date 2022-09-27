О нас

Завтра ожидается 30 градусов тепла

Завтра ожидается 30 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 28 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
27 сентября 2022 г. 12:49
Завтра ожидается 30 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах будет туман.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 16-19°, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 16-18°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80% , днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром туман.
Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 12-16°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather temperature to reach 30C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah 30 dərəcə isti olacaq

Самое важное

Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi