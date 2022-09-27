Завтра ожидается 30 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах будет туман.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 16-19°, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 16-18°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80% , днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 12-16°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.