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Завтра в Азербайджане ожидается 28 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 28 градусов тепла 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, будет преобладать умеренный южный ветер.
Экология
17 апреля 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидается 28 градусов тепла

18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65 %, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 18-23° тепла.

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