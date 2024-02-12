Завтра ожидается 22 градуса тепла

13 февраля на территории страны преимущественно будет без осадков.

13 февраля на территории страны преимущественно будет без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно будет без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.