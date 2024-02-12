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Завтра ожидается 22 градуса тепла

Завтра ожидается 22 градуса тепла 13 февраля на территории страны преимущественно будет без осадков.
Экология
12 февраля 2024 г. 12:57
Завтра ожидается 22 градуса тепла

13 февраля на территории страны преимущественно будет без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно будет без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.

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