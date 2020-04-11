Завтра ожидается 18 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами туман, ожидается изморось. Северный ветер вечером временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются колебания метеорологических факторов в пределах нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег. Временами туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.