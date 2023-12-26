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Завтра ожидается 17° тепла 

Завтра ожидается 17° тепла  27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться.
Экология
26 декабря 2023 г. 12:50
Завтра ожидается 17° тепла 

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Вечером умеренный западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10 ° тепла.

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