Завтра ожидается 17° тепла

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Вечером умеренный западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10 ° тепла.