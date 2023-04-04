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Завтра осадков в Азербайджане не ожидается

Завтра осадков в Азербайджане не ожидается Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ​​преимущественно без осадков.
Экология
4 апреля 2023 г. 12:59
Завтра осадков в Азербайджане не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ​​преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем ​​15-18° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана - преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем ​​17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13° тепла.

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