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Завтра осадков не ожидается

Завтра осадков не ожидается Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 октября.
Экология
27 октября 2021 г. 13:04
Завтра осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

К вечеру в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем - 13-15° тепла, в Баку ночью - 7-9°, днем - 13-15° тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью – 1-6° тепла, днем - 12-16° тепла, в горах ночью – 3-8° мороза, днем - 0-3° тепла.

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