Завтра осадков не ожидается, прогнозируется ветер

Завтра осадков не ожидается, прогнозируется ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11°, днем - 12-14° тепла. В Баку ночью – 8-10°, днем – 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, днем постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью - 7-12°, днем – 14-17° тепла, в горах ночью 0-5° градусов тепла, днем – 5-10° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram