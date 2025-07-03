О нас

Завтра осадков не ожидается

Завтра осадков не ожидается Завтра осадков не ожидается
Экология
3 июля 2025 г. 12:46
Завтра осадков не ожидается

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 19-22°, днем 28-32° тепла, в горах ночью 6-10°, днем 13-18° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi