Завтра осадков не ожидается

Завтра осадков не ожидается

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 19-22°, днем 28-32° тепла, в горах ночью 6-10°, днем 13-18° тепла.