О нас

Завтра осадков не ожидается

Завтра осадков не ожидается 19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
18 января 2024 г. 12:40
Завтра осадков не ожидается

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что днем в некоторых местах возможны кратковременные осадки. Умеренный южный ветер в дневные часы периодически усилится. Температура воздуха ночью 4-7°, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 1-6°, днем 12-17°, ночью в горах 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rainless weather expected tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz keçəcək

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: Украина не ведет никаких переговоров с Россией
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: Украина не ведет никаких переговоров с Россией
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi