Завтра осадков не ожидается

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что днем в некоторых местах возможны кратковременные осадки. Умеренный южный ветер в дневные часы периодически усилится. Температура воздуха ночью 4-7°, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 1-6°, днем 12-17°, ночью в горах 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.