Завтра некоторые дороги покроются льдом

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 2 февраля на некоторых участках магистральных автомобильных дорог Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Гилязи-Хызы, Ханкенди- Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гедабек, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз ночью и утром видимость будет ограничиваться 200-700 метрами из-за тумана.

Также есть вероятность, что в некоторых горных районах ночью и утром дороги покроются льдом.