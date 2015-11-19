​Завтра на территории Азербайджана осадки не ожидаются

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, ночью 20 ноября в отдельных частях Абшеронского полуострова возможны осадки. Утром ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью прогнозируется 5-8, днем 10-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах есть вероятность осадков. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.