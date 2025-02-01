Завтра на территории Азербайджана ожидается 14 градусов тепла

2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и под утром местами ожидается туман, слабый моросящий дождь.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 768 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 2-7 ° тепла.