Завтра на территории Азербайджана ожидаются осадки

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра, 18 февраля.

Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, ожидаются осадки. Скорость северо-западного ветра ближе к вечеру уменьшится.

Ночью ожидается 0-2, днем 2-4 градуса тепла.

Завтра в районах прогнозируются переменные осадки, местами возможен слабый мокрый снег и снег. В горах и предгорных районах также ожидается снег, местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.