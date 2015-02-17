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    Завтра на территории Азербайджана ожидаются осадки

    Местами возможен мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра, 18 февраля.

    Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, ожидаются осадки. Скорость северо-западного ветра ближе к вечеру уменьшится.

    Ночью ожидается 0-2, днем 2-4 градуса тепла.

    Завтра в районах прогнозируются переменные осадки, местами возможен слабый мокрый снег и снег. В горах и предгорных районах также ожидается снег, местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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