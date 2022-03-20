Завтра на ряде дорог Азербайджана ожидается гололед

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

В связи с нестабильными погодными условиями завтра на ряде дорог Азербайджана ожидается гололед.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что 21 марта в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны на некоторых участках магистральных автодорог Баку-Губа, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Баку-Шемаха-Евлах, Баку-Алят-Газах, Евлах-Загатала, Гораган-Гах-Загатала, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кельбаджар-Лачын, Евлах-Ходжалы-Лачын, Шуша-Физули, Гянджа-Дашкесан, Геранбой-Тертер, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Агдам-Физули-Горадиз, Физули-Джебраил-Махмудлу, Шемкир-Геранбой, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Нахчыван-Шахбуз видимость будет ограничена в пределах 200-700 метров, в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.