О нас
Аудио новости

Завтра на ряде дорог Азербайджана ожидается гололед

Завтра на ряде дорог Азербайджана ожидается гололед Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.
Экология
20 марта 2022 г. 17:32
Завтра на ряде дорог Азербайджана ожидается гололед

В связи с нестабильными погодными условиями завтра на ряде дорог Азербайджана ожидается гололед.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что 21 марта в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны на некоторых участках магистральных автодорог Баку-Губа, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Баку-Шемаха-Евлах, Баку-Алят-Газах, Евлах-Загатала, Гораган-Гах-Загатала, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кельбаджар-Лачын, Евлах-Ходжалы-Лачын, Шуша-Физули, Гянджа-Дашкесан, Геранбой-Тертер, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Агдам-Физули-Горадиз, Физули-Джебраил-Махмудлу, Шемкир-Геранбой, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Нахчыван-Шахбуз видимость будет ограничена в пределах 200-700 метров, в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi yollar buz bağlayacaq

Другие новости из категории

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Сальяне
Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Сальяне
20 марта 2022 г. 17:55
Прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Прогноз погоды на завтра в Азербайджане
20 марта 2022 г. 12:30
Высота снежного покрова в Гахе достигла 74 см
Высота снежного покрова в Гахе достигла 74 см
20 марта 2022 г. 12:15
Нестабильная погода сохранится до 26 марта
Нестабильная погода сохранится до 26 марта
19 марта 2022 г. 21:33
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
19 марта 2022 г. 21:11
Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни
Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни
19 марта 2022 г. 14:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
19 марта 2022 г. 13:27
Умайра Тагиева: Качество атмосферного воздуха в пределах нормы
Умайра Тагиева: Качество атмосферного воздуха в пределах нормы
18 марта 2022 г. 17:31
Умайра Тагиева: Уровень воды в Куре повысится
Умайра Тагиева: Уровень воды в Куре повысится
18 марта 2022 г. 17:09
Умайра Тагиева о погодных условиях в марте
Умайра Тагиева о погодных условиях в марте
18 марта 2022 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi