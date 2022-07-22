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Завтра ожидаются грозы и дожди

Завтра ожидаются грозы и дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 23 июля погода будет переменчивой облачной, в основном без осадков.
Экология
22 июля 2022 г. 13:15
Завтра ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 июля погода будет переменчивой облачной, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 30-33° тепла, в Баку ночью 22-24, днем 31-33° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65 %.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-22° тепла.

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