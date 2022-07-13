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Завтра будет ветрено

Завтра будет ветрено 14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
13 июля 2022 г. 12:54
Завтра будет ветрено

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер вечером усилится.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 33-38° тепла. В Баку ночью 24-26°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 26-31° тепла.

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