Завтра будет ветрено

Завтра будет ветрено

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

https://static.report.az/photo/503bf341-755f-35c3-a3ac-d134a18ff2ac.jpg https://static.report.az/photo/503bf341-755f-35c3-a3ac-d134a18ff2ac.jpg

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер вечером усилится. Температура воздуха ночью 22-26°, днем 33-38° тепла. В Баку ночью 24-26°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45-50%. Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 26-31° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал