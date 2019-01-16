Завтра будет снег, сильный ветер, температура воздуха опустится на 10 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается резкое изменение погодных условий.

Скорость сильного северо-западного ветра достигнет 18-23 м/с, местами 28-33 м/с, утром и днем в некоторых местах полуострова временами достигнет 35-38 м/с. Ожидается аномальный ход температуры.

Ночью и утром температура воздуха на Абшеронском полуострове составит около 4 градусов тепла, ближе к вечеру - до 2 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 2-4 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Сделано также предупреждение в связи с ожидаемым в Баку и на Абшеронском полуострове крайне опасным гидрометеорологическим явлением.

17 января погодные условия резко изменятся, скорость северо-западного ветра может достичь 28-33 м/с, на отдельных участках полуострова 35-38 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 10 градусов и составит около 2 градусов тепла. Осадки могут перейти в мокрый снег.

Согласно медицинскому метеорологическому предупреждению, 17-18 января на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северный ветер, по сравнению с предыдущим днем столбики термометров опустятся на 10 градусов. Резкое изменение климатических условий будет неблагоприятно для большинства населения.

17 января в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, на некоторых территориях возможен мокрый снег и снег, которые местами могут принять интенсивный характер. Прогнозируется туман. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с, временами 23-28 м/с. В районах Куринской впадины скорость ветра может временами достигать 33-38 м/с.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 0-3 градусов мороза.

С 17 января до полудня 18 января в районах ожидается резкое изменение погодных условий, временами будут дожди, мокрый снег и снег, которые могут принять интенсивный характер. В некоторых районах скорость северо-западного ветра усилится до 23-28 м/с, в районах Куринской впадины - до 33-38 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 10 градусов, минимальная температура в горных районах составит 5-10, в высокогорьях 12-17 градусов мороза, в низменных районах будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.