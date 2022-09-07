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Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и ливни

Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и ливни 8 сентября в Баку и некоторых местах на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.
Экология
7 сентября 2022 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и ливни

8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 17-19°, днем 22-26° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни. Есть вероятность выпадения града. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 14-18°, днем 20-24° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah şimşək çaxacaq, leysan yağacaq

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