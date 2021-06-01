Завтра будет дуть сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 2 июня до утра 4 июня ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 2 июня до утра 4 июня ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

Как сообщает Report, предупреждение об этом распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

В некоторых районах Азербайджана с вечера 2-го до утра 4-го июня будет дуть западный ветер с порывами до 15-18 м/с, местами до 23-28 м/с, в основном в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дождь.

Есть вероятность выпадения града.