Завтра в Баку будет сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, иногда до 20-23 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, иногда до 20-23 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические дожди и грозы.

В некоторых местах осадки будут интенсивными, вероятно выпадение града. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

В реках, вероятно, повысится водность, а в некоторых горных реки пройдут кратковременные сели и паводки.