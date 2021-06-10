Завтра в Баку будет дуть сильный ветер

С 11 по 14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20 м/с.

С 11 по 14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

До 14 июня в основном будет продолжаться неустойчивая погода, ожидается, что местами пройдут грозы, дожди с перерывами, в отдельных местах ливни, выпадет град. Будет дуть западный ветер, местами с порывами до 18-23 м/с.

Предполагается, что в реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны паводки и сели.