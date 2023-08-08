Завтра в Азербайджане ожидается 42-43 градуса тепла

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, температура воздуха днем составит 35-38 градусов, местами до 40 градусов тепла.

Хотя в большинстве районов будет преимущественно без осадков, в дневное время в некоторых горных районах Горного Ширвана, Губы, Гусара и Восточного Зангезура возможны кратковременные дожди, грозы, град.

Температура воздуха днем составит 35-40 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике и некоторых районах Центрального Арана - 42-43 градуса тепла, в горных районах - 27-32 градуса тепла.