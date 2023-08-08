О нас

Завтра в Азербайджане ожидается 42-43 градуса тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 42-43 градуса тепла 9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.
Экология
8 августа 2023 г. 19:55
Завтра в Азербайджане ожидается 42-43 градуса тепла

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, температура воздуха днем составит 35-38 градусов, местами до 40 градусов тепла.

Хотя в большинстве районов будет преимущественно без осадков, в дневное время в некоторых горных районах Горного Ширвана, Губы, Гусара и Восточного Зангезура возможны кратковременные дожди, грозы, град.

Температура воздуха днем составит 35-40 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике и некоторых районах Центрального Арана - 42-43 градуса тепла, в горных районах - 27-32 градуса тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah 42-43 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Самое читаемое

Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
2 августа 2023 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi