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В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.
Экология
10 августа 2021 г. 12:58
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 25-28°, днем - 34-38° тепла, в Баку ночью - 26-28°, днем - 36-38° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ветер восточный, временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 35-40°, местами 41° тепла, в горах ночью - 15-20°, днем - 25-30° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 41 C
Версия на азербайджанском языке Sabah 41 dərəcə isti olacaq

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