Завтра будет 40 градусов тепла, в районах ожидаются дождь и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается безоблачная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается безоблачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и местами утром ожидается слабый туман.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 24-27 градусов тепла, днем - 34-37 градусов тепла.

Ночью в Баку будет 25-27 градусов тепла, днем - 34-36 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 60-70 процентов, днем - 30-35 процентов.

Погода на абшеронских пляжах: северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27 градусов тепла, на восточных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 27-28 градусов тепла.

Медицинско-метеорологический прогноз:

23 августа метеорологические факторы на Абшеронском полуострове будут слабыми и умеренными, что в основном благоприятно скажется на метеочувствительных людях.

В регионах Азербайджана: в большинстве районов ожидается безоблачная погода. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременный дождь и град. Ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем – 35-40, в горах ночью – 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.