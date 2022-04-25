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Завтра будет 29 градусов тепла

Завтра будет 29 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков.
Экология
25 апреля 2022 г. 13:07
Завтра будет 29 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня северный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 19-24° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются грозы, дождь. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 12-17° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 29C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 29 dərəcəyədək artacaq

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