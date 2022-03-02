Завтра будет 18 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман и изморось.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 10-15° тепла. В Баку ночью 6-8°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах снег, днем осадки прекратятся. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.