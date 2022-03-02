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Завтра будет 18 градусов тепла

Завтра будет 18 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
2 марта 2022 г. 12:52
Завтра будет 18 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман и изморось.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 10-15° тепла. В Баку ночью 6-8°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах снег, днем осадки прекратятся. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 18C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah 18 dərəcə isti olacaq

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