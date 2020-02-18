Завтра будет 14 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 771 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых южных районах будут дожди, в горных территориях возможен снег.

Скорость юго-западного ветра временами достигнет 18-23 м/с.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 февраля на Абшеронском полуострове на фоне снижения атмосферного давления ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.