Завотделом: За последние 7 лет водные ресурсы Азербайджана сокращаются

"За последние 7 лет водные ресурсы в Азербайджане, особенно в регионах, идут на убыль, и это результат засухи”.
Как передает Report, об этом на “Экспертном часе” заявил завотделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.
По его словам, в результате засухи испарения увеличиваются, начинают увеличиваться потери воды.
Завотделом сказал, что предпринимаются шаги для рационального использования водных ресурсов: "В стране охраняются подземные и поверхностные воды, ведется их учет".