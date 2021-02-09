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Завотделом: За последние 7 лет водные ресурсы Азербайджана сокращаются

Завотделом: За последние 7 лет водные ресурсы Азербайджана сокращаются "За последние 7 лет водные ресурсы в Азербайджане, особенно в регионах, идут на убыль, и это результат засухи”.
Экология
9 февраля 2021 г. 16:39
Завотделом: За последние 7 лет водные ресурсы Азербайджана сокращаются

"За последние 7 лет водные ресурсы в Азербайджане, особенно в регионах, идут на убыль, и это результат засухи”.

Как передает Report, об этом на “Экспертном часе” заявил завотделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, в результате засухи испарения увеличиваются, начинают увеличиваться потери воды.

Завотделом сказал, что предпринимаются шаги для рационального использования водных ресурсов: "В стране охраняются подземные и поверхностные воды, ведется их учет".

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Версия на английском языке Department head: "Water resources are decreasing in Azerbaijan for last 7 years"
Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "Son 7 ildir Azərbaycanda su ehtiyatları azalır"

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