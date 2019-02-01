Завотделом: Каспийское море в основном загрязняется сточными водами

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Каспийское море в основном загрязняется сточными водами".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил завотделом министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров.

По его словам, загрязняющие море продолжают сливать в Каспий неочищенные сточные воды: "Для предотвращения загрязнения Каспийского моря мы призываем их устанавливать очень простые в управлении, отвечающие современным стандартам и выгодные с финансовой точки зрения модульные и стационарные установки".