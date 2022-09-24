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Завершился месячник "Чистый воздух", оштрафованы более 2 тысяч водителей

Завершился месячник "Чистый воздух", оштрафованы более 2 тысяч водителей 10:20
Экология
24 сентября 2022 г. 11:26
Завершился месячник Чистый воздух, оштрафованы более 2 тысяч водителей

Завершился месячник "Чистый воздух”, организованный сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Главного управления государственной дорожной полиции для проверки и контроля уровня выбросов выхлопных газов при эксплуатации автомобилей, проверок превышения их из-за неисправного технического состояния автотранспортных средств. За превышение уровня загрязнения воздуха оштрафованы 2294 водителей.

Как сообщил Report представитель службы экологической безопасности Бахруз Магомедов, в ходе проверок сотрудники замеряли уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

”В ходе проверок в Баку и на Абшеронском полуострове сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции составили протоколы в отношении 958 водителей, в регионах - 1336 водителей", - сообщил он.

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Версия на азербайджанском языке "Təmiz hava” aylığı başa çatıb, 2294 sürücü cərimələnib

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