Завершился месячник "Чистый воздух", оштрафованы более 2 тысяч водителей

10:20

Завершился месячник "Чистый воздух”, организованный сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Главного управления государственной дорожной полиции для проверки и контроля уровня выбросов выхлопных газов при эксплуатации автомобилей, проверок превышения их из-за неисправного технического состояния автотранспортных средств. За превышение уровня загрязнения воздуха оштрафованы 2294 водителей.

Как сообщил Report представитель службы экологической безопасности Бахруз Магомедов, в ходе проверок сотрудники замеряли уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

”В ходе проверок в Баку и на Абшеронском полуострове сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции составили протоколы в отношении 958 водителей, в регионах - 1336 водителей", - сообщил он.