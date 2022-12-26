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Завершаются работы над третьим изданием "Красной книги"

Завершаются работы над третьим изданием "Красной книги" Работы в связи с третьим изданием "Красной книги", которое министерство экологии и природных ресурсов совместно с Национальной академией наук Азербайджана и научными организациями министерства науки и образования планируют опубликовать в 2023 году, находя
Экология
26 декабря 2022 г. 09:37
Завершаются работы над третьим изданием Красной книги

Работы в связи с третьим изданием "Красной книги", которое министерство экологии и природных ресурсов совместно с Национальной академией наук Азербайджана и научными организациями министерства науки и образования планируют опубликовать в 2023 году, находятся на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Он отметил, что ученые и эксперты указанных структур собрали и передали в редакцию на составление и редактирование описание видов флоры и фауны, которые планируется включить в третье издание "Красной книги", их биоэкологические особенности, ограничительные факторы, оригинальные фотографии и пр. информацию: "В книгу войдет информация, карты ареалов и оригинальные фотографии около 300 редких или вымирающих видов фауны, 500 видов флоры".

В соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденной постановлением Кабинета министров, подразумевается переиздание "Красной книги" через каждые 10 лет. В первую "Красную книгу", опубликованную в 1989 году, входили 140 видов флоры и 108 видов фауны, во второе издание от 2013 года – 300 видов флоры, 223 вида фауны.

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