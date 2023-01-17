Завершается оценка запасов минерального сырья в Восточном Зангезуре и Карабахе

Завершаются работы по оценке запасов минерального сырья в Восточном Зангезуре и Карабахе.

Завершаются работы по оценке запасов минерального сырья в Восточном Зангезуре и Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Азербайджана Али Алиев.

Он отметил, что ранее оценка запасов не представлялась возможной в связи с тем, что территории почти 30 лет находились под армянской оккупацией: "После освобождения этих земель мы направили усилия на оценку запасов минерального сырья. Эти работы уже завершаются. Наша цель также определить масштабы ущерба, нанесенного нашей стране в период оккупации. В будущем эти данные будут необходимы для судебного иска о возмещении ущерба".