Заур Имрани: В Азербайджане за минувшие 10-15 лет осадки распределяются неравномерно по сезонам

В Азербайджане за последние 10-15 лет наблюдаются сильные ливневые дожди, осадки распределяются неравномерно по сезонам.

В Азербайджане за последние 10-15 лет наблюдаются сильные ливневые дожди, осадки распределяются неравномерно по сезонам.

Об этом Report заявил исполнительный директор Института географии Заур Имрани.

Он отметил, что ряд специалистов связывают аномальные осадки с изменением климата.

"В общих тенденциях наблюдается относительность. Однако распределение осадков по сезонам неравномерное. За последние 10-15 лет мы стали свидетелями сильных ливневых дождей, которые иногда превышают норму в 3-5 раз. Это может привести к негативным последствиям", - сказал Имрани.