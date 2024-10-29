О нас

Заур Имрани: В Азербайджане за минувшие 10-15 лет осадки распределяются неравномерно по сезонам

Заур Имрани: В Азербайджане за минувшие 10-15 лет осадки распределяются неравномерно по сезонам В Азербайджане за последние 10-15 лет наблюдаются сильные ливневые дожди, осадки распределяются неравномерно по сезонам.
Экология
29 октября 2024 г. 13:57
Заур Имрани: В Азербайджане за минувшие 10-15 лет осадки распределяются неравномерно по сезонам

В Азербайджане за последние 10-15 лет наблюдаются сильные ливневые дожди, осадки распределяются неравномерно по сезонам.

Об этом Report заявил исполнительный директор Института географии Заур Имрани.

Он отметил, что ряд специалистов связывают аномальные осадки с изменением климата.

"В общих тенденциях наблюдается относительность. Однако распределение осадков по сезонам неравномерное. За последние 10-15 лет мы стали свидетелями сильных ливневых дождей, которые иногда превышают норму в 3-5 раз. Это может привести к негативным последствиям", - сказал Имрани.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zaur İmrani: Azərbaycanda son 10-15 il ərzində yağışlar fəsillər üzrə qeyri-bərabər paylanır

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi