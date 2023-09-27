Засуха в бассейне Амазонки стала самой сильной более чем за 20 лет

Засуха в бассейне Амазонки стала самой сильной более чем за 20 лет

Засуха в бразильском штате Амазонас в регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки стала одной из самых масштабных за последние 20 лет.

https://static.report.az/photo/42c17f89-c118-314f-a921-a937286933e1.jfif https://static.report.az/photo/42c17f89-c118-314f-a921-a937286933e1.jfif