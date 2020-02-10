Заснеженные национальные парки Азербайджана - ФОТО

Зимний пейзаж создал неповторимую красоту в национальных парках Азербайджана.
Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, зимний пейзаж в Шахдагском национальном парке кажется более привлекательным на фоне новых жителей парка - зубров.
Потрясающий вид заснеженного Гёйгёльского национального парка вызвал радость эко-туристов.
Самый красивый природный памятник юга Азербайджана - Гирканский национальный парк также оказался под снегом.
Снег добавил еще больше красоты к прекрасной природе Алтыагаджского национального парка.
Заснеженный ландшафт Самур-Яламинского национального парка захватывает дух.
Снег пошел и в равнинном Карабахе. Равнины Акгёльского национального парка устланы снежным покрывалом.
Этой зимой снег украсил и самую отдаленную территорию Абшеронского полуострова - Абшеронский национальный парк.
Приглашаем всех туристов, которые любят природу Азербайджана, оценить красоту зимы в наших национальных парках.