Заснеженные национальные парки Азербайджана - ФОТО

Зимний пейзаж создал неповторимую красоту в национальных парках Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, зимний пейзаж в Шахдагском национальном парке кажется более привлекательным на фоне новых жителей парка - зубров.

Потрясающий вид заснеженного Гёйгёльского национального парка вызвал радость эко-туристов.

Самый красивый природный памятник юга Азербайджана - Гирканский национальный парк также оказался под снегом.

Снег добавил еще больше красоты к прекрасной природе Алтыагаджского национального парка.

Заснеженный ландшафт Самур-Яламинского национального парка захватывает дух.

Снег пошел и в равнинном Карабахе. Равнины Акгёльского национального парка устланы снежным покрывалом.

Этой зимой снег украсил и самую отдаленную территорию Абшеронского полуострова - Абшеронский национальный парк.

Приглашаем всех туристов, которые любят природу Азербайджана, оценить красоту зимы в наших национальных парках.